Подозреваемые по делу Скрипаля еще не выявлены

Круг подозреваемых по делу об отравлении экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще не определен. Об этом заявила глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд.

«Еще слишком рано, расследование является очень масштабным. Это тщательное, всестороннее расследование», — сказала Радд в эфире телеканала Sky News.

Ранее 10 марта Радд сообщила, что следствие установило более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления в городе Солсбери, задействованы более 250 специалистов.

На вопрос о веществе отравления Радд отвечать не стала, сказав лишь, что сотрудники полиции работают «быстро и профессионально». 8 марта в МВД Великобритании также отказались дать какую-либо информацию о веществе. По данным СМИ, это может быть VX-газ или зарин.

4 марта экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, медики диагностировали отравление. По некоторым данным, они находятся в коме. В полиции расценили инцидент как покушение на убийство.

Позже за медицинской помощью обратились более 20 человек, трое были госпитализированы.

Глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес России, заявив, что в случае обнаружения «российского следа» «Лондон жестко ответит». В Москве такие угрозы назвали провокационными и выразили готовность помочь в расследовании происшествия.