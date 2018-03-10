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Более 200 свидетелей установлено по делу об отравлении в Солсбери

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Фото: ТАСС/Andrew Matthews
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Более 200 свидетелей и 240 вещественных доказательств установлено при расследовании обстоятельств отравления в британском городе Солсбери. Об этом сообщила глава МВД страны Эмбер Радд.

«При расследовании нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества было установлено более 200 свидетелей и более 240 вещественных доказательств», - цитирует Радд агентство «РИА Новости».

4 марта экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, медики диагностировали отравление. По некоторым данным, они находятся в коме.

МВД Великобритании не сообщает информацию о веществе. В полиции расценили инцидент как покушение на убийство. Позже за медицинской помощью обратились более 20 человек.

Глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес России. В Москве заявление назвали провокационными и выразили готовность оказать помочь в проведении расследования. 

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