Скотланд-Ярд не производит эксгумаций в по «делу Скрипаля»

Скотланд-Ярд не проводит эксгумации родственников отравленного бывшего офицера ГРУ, работавшего на британские спецслужбы, Сергея Скрипаля. Об этом известно из заявления самой британской полиции.

«Никакой эксгумации не производится», – цитирует сообщение «РИА Новости» в субботу, 10 марта.

Накануне ряд СМИ утверждали, что в рамках расследования отравления Скрипаля полиция осуществляет эксгумацию тел покойных жены и сына. Супруга Скрипаля умерла в 2012 году от рака, а сын Александр скоропостижно скончался в прошлом году от печеночной недостаточности.

Скрипаль был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании, приговор вынесли в 2006 году. Спустя четыре года его и еще троих осужденных в России помиловали в рамках обмена между спецслужбами РФ, США и Соединенного Королевства и Лондон предоставил ему убежище.

4 марта в городе Солсбери были обнаружены экс-полковник Скрипаль и его дочь, возможно отравленные неизвестным веществом. Сейчас они находятся в коме.

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дикостью заявления министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности РФ к отравлению Скрипаля.