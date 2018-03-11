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Состояние Скрипаля и его дочери остается стабильным

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии, но оно стабильное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.

«Никаких изменений в состоянии их здоровья не произошло. Оно остается критическим, но стабильным», — пояснил собеседник агентства.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в парке в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. Полиция расследует этот инцидент как покушение на убийство, по этому делу уже установлены более 200 свидетелей.

Ранее портал iz.ru писал, что в ресторане в ресторане Zizi в Солсбери были найдены следы неизвестного нервно-паралитического вещества, которое стало причиной отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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