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Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в ресторане в Солсбери

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andrew Parsons
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Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, которое стало причиной отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizi в Солсбери. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает BBC News.

Журналисты уточняют, что Скрипали обедали в этом заведении 4 марта, а через несколько часов их обнаружили без сознания на лавке у торгового центра The Maltings. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим от действий данного вещества, среди них нет ни одного посетителя данного ресторана.

Сейчас заведение окружено защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри.

Ранее СМИ сообщали, что семья могла быть отравлена в своем доме в Солсбери, так как сотрудник местной полиции, сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован, почувствовал себя плохо после его посещения. Сейчас дом оцеплен, на месте ведется расследование. Также из-за «загрязнения» были эвакуированы машины в центре Солсбери. 

Кроме того, полицейские оцепили территорию на кладбище в британском городе Солсбери, где захоронены жена и сын экс-полковника ГРУ. Журналисты считают, что правоохранители ищут там какие-то улики.

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