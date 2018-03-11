Эксперты изучают цветы на могиле жены Скрипаля

Газета Mail on Sunday сообщает, что предметом исследования на предмет наличия следов ядовитого вещества после инцидента в Солсбери, стал букет цветов, оставленный бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем на могиле жены. Цветы изучают химики, уточняет издание, передает «РИА Новости».

Правоохранительные органы не исключают, что отравляющие вещества, от которых пострадал Скрипаль и его дочь, могли содержаться в этом букете цветов. Неназванный источник рассказал газете, что перебежчик мог посетить могилу жены незадолго до инцидента – за несколько часов. Отмечается, что ранее Скрипаль приносил к могиле жены только искусственные цветы. Букет живых цветов могли доставить бывшему полковнику ГРУ домой с запиской от знакомых его супруги, предполагает расследование.

В полиции не комментируют публикацию газеты.

Перебежчик Сергей Срипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра британского города Солсбери. В настоящее время пострадавшие находятся в состоянии комы.

В рамках расследования дела установлены более 200 свидетелей, в полиции расценили инцидент как покушение на убийство.