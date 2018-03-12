Прямой эфир

Посольство РФ упрекнуло Лондон в сокрытии информации по делу Скрипаля

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Лондоне упрекнуло британские власти в сокрытии информации по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В дипмиссии отметили, что расследование о покушении на его жизнь, которое произошло на территории Соединенного Королевства, ведется в закрытом от российской стороны и общественности режиме.

«Тема отравления Скрипаля стала очередным негативным фактором для отношений между нашими странами в силу звучащих в СМИ безосновательных обвинений в адрес России в совершении этого преступления», — сообщается на сайте посольства.

В дипмиссии выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Там также рассказали, что на фоне развернутой в британской прессе антироссийской компании, связанной с делом экс-сотрудника ГРУ, стали поступать угрозы в адрес российских журналистов.

В посольстве отметили, что нынешняя политика властей Соединенного Королевства в отношении РФ представляет собой опасную игру, которая чревата серьезными и долгосрочными последствиями для обеих стран.

Как писал портал iz.ru, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в ближайшее время может «предъявить России официальные обвинения в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В Кремле, комментируя новость, заявили, что это не дело Москвы.

Покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице.

По данным полиции, в отношении пострадавших применили отравляющее вещество. При этом официального подтверждения этой информации, как данных о госпитализированных, от властей, в частности премьер-министра Терезы Мэй, не поступало.

Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин высказался по делу отравления экс-разведчика Скрипаля
Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017