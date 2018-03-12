Посольство РФ упрекнуло Лондон в сокрытии информации по делу Скрипаля

Посольство России в Лондоне упрекнуло британские власти в сокрытии информации по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В дипмиссии отметили, что расследование о покушении на его жизнь, которое произошло на территории Соединенного Королевства, ведется в закрытом от российской стороны и общественности режиме.

«Тема отравления Скрипаля стала очередным негативным фактором для отношений между нашими странами в силу звучащих в СМИ безосновательных обвинений в адрес России в совершении этого преступления», — сообщается на сайте посольства.

В дипмиссии выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Там также рассказали, что на фоне развернутой в британской прессе антироссийской компании, связанной с делом экс-сотрудника ГРУ, стали поступать угрозы в адрес российских журналистов.

В посольстве отметили, что нынешняя политика властей Соединенного Королевства в отношении РФ представляет собой опасную игру, которая чревата серьезными и долгосрочными последствиями для обеих стран.

Как писал портал iz.ru, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в ближайшее время может «предъявить России официальные обвинения в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В Кремле, комментируя новость, заявили, что это не дело Москвы.

Покушение на 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице.

По данным полиции, в отношении пострадавших применили отравляющее вещество. При этом официального подтверждения этой информации, как данных о госпитализированных, от властей, в частности премьер-министра Терезы Мэй, не поступало.

Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.