Кремль прокомментировал «информационные упражнения» британских СМИ на тему Скрипаля

В Кремле назвали информационными упражнениями сообщения британских СМИ о причастности России к попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы не слышали заявления британских политиков о том, что РФ причастна к этому делу», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что покушение произошло в Великобритании, на спецслужбы которой упомянутый гражданин России и работал.

«В любом случае это не является нашим вопросом», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что британские СМИ не всегда славятся своей правдивостью.

Газета Times ранее написала, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в ближайшее время может «предъявить России официальные обвинения в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Обвинения в адрес Москвы прокомментировали также в Министерстве иностранных дел РФ. Глава ведомства Сергей Лавров посоветовал британским спецслужбам обращаться с официальными запросами к российским властям, а не верить журналистам.