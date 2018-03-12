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Путин высказался по делу отравления экс-разведчика Скрипаля

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Фото: TASS/ZUMA/I-Images
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Президент РФ Владимир Путин считает, что британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении. Так глава государства отреагировал на вопрос британского журналиста. 

Корреспондент ВВС поинтересовался, «не несет ли Россия ответственности» за это происшествие. «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — заявил в ответ российский лидер.

Владимир Путин находится в поездке по Краснодарскому краю. Представитель СМИ задал вопрос в ходе осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна, уточняет «Газета.ru».

Напомним, 4 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из городских торговых центров города из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом. Позже выяснилось, что это были бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

Сергей Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. По утверждению британских СМИ, премьер-министр Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения».

«Мы не слышали заявления британских политиков о том, что РФ причастна к этому делу», — подчеркнул, в свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что покушение произошло в Великобритании, на спецслужбы которой упомянутый гражданин России и работал.

Как писал iz.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские профильные ведомства готовы помочь Великобритании в расследовании дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

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