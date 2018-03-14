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В США предложили ввести санкции против России из-за отравления Скрипаля

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Против России необходимо ввести санкции и провозгласить страну государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. С таким предложением выступил член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес.

Политик сослался на закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия. Документ подразумевает введение санкций против государства, которое использовало химическое оружие, передает РИА «Новости».

«Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России», — отметил Менендес.

Как писал портал iz.ru, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, «весьма вероятно», причастна к отравлению Сергея Скрипаля. По ее словам, было использовано вещество под названием «Новичок», которое якобы разработано российской военной разведкой. При этом каких-либо доказательств глава британского правительства не привела.

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