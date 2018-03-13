Трамп поддержал версию о причастности России к «делу Скрипаля»

Президент США Дональд Трамп полагает, что за инцидентом с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем, вероятно, стоит Россия.

«Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них (у британцев. — Ред.) есть», — сказал глава Белого дома журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обвинила Москву в причастности к покушению. Вместе с тем британская сторона отказалась предоставить России доступ к материалам дела. Президент США Дональд Трамп готов обсудить инцидент с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.