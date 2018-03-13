Матвиенко назвала обвинения Лондона в адрес РФ по «делу Скрипаля» русофобским фейком

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обвинения британских властей в адрес России по делу бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля фейком для раскручивания антироссийской компании.

«Тем, кто уже делает заявления (о причастности России. — iz.ru), важно сейчас воспользоваться ситуацией и нагнетать как можно больше русофобскую кампанию», — заявила председатель верхней палаты парламента.

Она отметила, что заявления британского премьера о причастности РФ к попытке покушения на экс-сотрудника ГРУ — это не только необоснованная и бездоказательная провокация против России, но и попытка давления на следствие.

По мнению Матвиенко, Лондон специально озвучил обвинения накануне выборов президента РФ, чтобы оказать влияние и давление на Москву.

«Мы неоднократно показывали, что российскими людьми невозможно манипулировать, они самостоятельно сделают выбор, безусловно. И разговаривать языком ультиматума, что происходит сейчас, тоже невозможно», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что эти попытки не достигнут цели.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обвинила Москву в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Бывший разведчик, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.