Прямой эфир

Матвиенко назвала обвинения Лондона в адрес РФ по «делу Скрипаля» русофобским фейком

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обвинения британских властей в адрес России по делу бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля фейком для раскручивания антироссийской компании.

«Тем, кто уже делает заявления (о причастности России. — iz.ru), важно сейчас воспользоваться ситуацией и нагнетать как можно больше русофобскую кампанию», — заявила председатель верхней палаты парламента.

Она отметила, что заявления британского премьера о причастности РФ к попытке покушения на экс-сотрудника ГРУ — это не только необоснованная и бездоказательная провокация против России, но и попытка давления на следствие.

По мнению Матвиенко, Лондон специально озвучил обвинения накануне выборов президента РФ, чтобы оказать влияние и давление на Москву.

«Мы неоднократно показывали, что российскими людьми невозможно манипулировать, они самостоятельно сделают выбор, безусловно. И разговаривать языком ультиматума, что происходит сейчас, тоже невозможно», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что эти попытки не достигнут цели.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обвинила Москву в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Бывший разведчик, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД РФ: Британия отказалась предоставить доступ к делу Скрипаля
Путин высказался по делу отравления экс-разведчика Скрипаля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017