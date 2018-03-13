МИД Франции заинтересовался «делом Скрипаля»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил по телефону с британским коллегой Борисом Джонсоном инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Ле Дриан заявил, что покушение на отставного разведчика — «совершенно неприемлемая атака», сообщил официальный представитель французского МИДа.

Французская сторона выразила солидарность с британцами, заявив, что обе страны «разделяют ценности, в том числе верховенство закона», сообщает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее обвинила Москву в причастности к покушению. Вместе с тем британская сторона отказалась предоставить России доступ к материалам дела. Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в Министерство иностранных дел России.