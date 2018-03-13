РФ направила МИД Британии заявление о непричастности к «делу Скрипаля»

Российское посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту, в которой заявило о непричастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии, которое было опубликовано в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в направленной в Форин-офис претензии приводится не только заявление о непричастности к инциденту в британском Солсбери, но и требования начать совместное расследование.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала Британию не пугать Россию, и тем более не ставить ультиматумы ядерной державе.