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РФ направила МИД Британии заявление о непричастности к «делу Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Российское посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту, в которой заявило о непричастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии, которое было опубликовано в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в направленной в Форин-офис претензии приводится не только заявление о непричастности к инциденту в британском Солсбери, но и требования начать совместное расследование.

Ранее портал iz.ru сообщал, что официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала Британию не пугать Россию, и тем более не ставить ультиматумы ядерной державе.

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