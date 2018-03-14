Экс-премьер Франции осудил Терезу Мэй за обвинения в адрес России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «зашла слишком далеко», обвинив Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Такую точку зрения высказал бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.

Он отметил, что глава британского правительства прежде чем выдвигать обвинения, должна была дождаться завершения расследования. Раффарен также призвал воздерживаться от «эскалации слов, провокаций и насилия», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Экс-премьер Франции подчеркнул, что российское общество рассматривает подобные обвинения как «фактор насилия и агрессии западного мира против России». По мнению Раффарена, необходимо внимательно подходить к общественному мнению в России.

Как писал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, «весьма вероятно», причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Она указала, что при покушении было использовано нервно-паралитическое вещество, якобы изобретенное российской военной разведкой. Каких-либо доказательств Мэй не привела.

Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля. В МИДе РФ подчеркнули, что Лондон пытается дискредитировать Москву, а его действия носят «откровенно провокационный характер».