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МИД РФ занял жесткую позицию по «делу Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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МИД РФ считает провокацией обвинения, выдвинутые в отношении России о якобы причастности к попытке убийства бывшего офицера спецслужб Сергея Скрипаля.

«Действия британских властей носят откровенно провокационный характер», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Дипломаты исходят из того, что «инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию», подчеркивается в документе

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Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона вплоть до предоставления образца вещества, с помощью которого якобы совершено преступление. МИД напомнил о конвенции по защите от химического оружия, требующей совместного участия РФ и Великобритании в расследовании.

«Любые угрозы принятия «санкционных» мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона», — подчеркнули в МИДе.

Москва выразила решительный протест послу Великобритании в РФ Лори Бристоу в связи с ситуацией.

Напомним, 4 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из торговых центров города из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом. Позже выяснилось, что это были бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

Сергей Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские профильные ведомства готовы помочь Великобритании в расследовании.

Британская сторона отказалась предоставить России доступ к материалам дела.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин считает, что британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении. 

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