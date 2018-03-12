Захарова назвала заявления Мэй о деле Скрипаля сказками и цирковым шоу

Происходящее в британском парламенте по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в том числе заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России, в Москве назвали сказками и цирковым шоу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, происходящее в британском парламенте — цирковое шоу, очевидно, что это основанная на провокации очередная информационно-политическая кампания.

Также Захарова призвала Лондон, прежде чем сочинять новые сказки, рассказать, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Перепиличного, Березовского и многих других, загадочно погибших на британской земле.

Ранее портал iz.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.