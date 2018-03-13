И снится нам отрава у дома

Неделя прошла с того дня, как в британских СМИ появились сообщения об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери. Всё это время официальная информация о ходе расследования была крайне скудной. Только анонимные источники удовлетворяли любопытство журналистов, а СМИ наперегонки выдвигали разные версии, в основном связанные с причастностью России к произошедшему. Тем временем следствие пришло к выводу, что Скрипаля действительно пытались убить. Причем при покушении использовалось нервно-паралитическое вещество. Круг подозреваемых еще не определили, однако британские политики уже стали рассуждать о том, как наказать Москву, если будет «доказано», что она имеет к этому отношение. В итоге вечером в понедельник, 12 марта, Лондон официально выдвинул против России обвинения. Почему они выглядят странными — в материале портала iz.ru.

Санкции без доказательств

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь, вероятнее всего, несет Россия. По ее словам, их отравили нервно-паралитическим веществом, которое производится в России. Оно носит название «Новичок».

Глава правительства, которая до сих пор воздерживалась от громких комментариев о расследовании, также сообщила, что в связи с отравлением экс-полковника в британский МИД вызвали российского посла. Ему сказали, что Россия должна предоставить в Организацию по запрещению химического оружия полный отчет по веществу «Новичок». От дипломата также потребовали объяснить, было ли покушение на Скрипаля акцией Москвы против Лондона или Россия просто утратила контроль и допустила попадание опасного вещества в чужие руки.

Если Соединенное Королевство не удовлетворит ответ Москвы, то Лондон расценит нападение на бывшего сотрудника ГРУ как «незаконное применение силы против Великобритании». В таком случае страна примет серьезные меры против России.

Реакция МИД РФ не заставила себя долго ждать.

— Это цирковое шоу в британском парламенте, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, добавив, что это «очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации».

skripal1 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает Даунинг-стрит после заседания специального комитета COBRA REUTERS/Simon Dawson

Ранее The Times писала, что среди мер, которые Мэй может ввести, высылка дипломатов и отмена виз для связанных с Кремлем лиц.

То же издание со ссылкой на источник в британских силовых структурах сообщило, что Лондон размышляет над возможностью бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Отмечается, что к акции Великобритании могли бы присоединиться другие страны: Австралия, Польша и Япония. Вариант с бойкотированием турнира обсуждается британской стороной с европейскими и американскими союзниками в рамках переговоров о скоординированном ответе в адрес России. Речь идет о дипломатических, экономических и военных мерах.

Тему участия Великобритании в ЧМ первым поднял глава МИДа Борис Джонсон. О том, что страна может понизить уровень своей делегации на мундиале, он заявил на второй день после вести о нападении на Скрипаля. Тогда об отравлении не было известно практически ничего. Министра раскритиковали за то, что он связал футбол с делом Скрипаля. Английский тренер, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед», Гари Невилл, даже назвал Джонсона «бесполезным дураком».

В МИДе Росссии обратили внимание, что Лондон в последнее время всё увязывает со своим участием в турнире.

— Украина — давайте не поедем в Россию на чемпионат мира по футболу, Сирия — давайте не поедем, допинг — не поедем, теперь и это (…). Это же дикость просто, — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Не стану указывать пальцем

Джонсон вызвал гневную реакцию Москвы не только словами о чемпионате, но и другими заявлениями. Например, не дождавшись даже предварительных результатов расследования, он пригрозил России санкциями, если версии о причастности Москвы к отравлению подтвердятся.

Еще дипломат подчеркнул, что попытки других стран убивать невинных людей в Великобритании не останутся безнаказанными. При этом он оговорился, что слишком рано строить догадки о причинах преступления, и добавил, что не указывает ни на кого пальцем, а обращается к правительствам по всему миру.

skripal2 Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон направляется на заседание специального комитета COBRA Фото: REUTERS/Simon Dawson

При этом Джонсон упомянул о гибели в 2006 году в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался от отравления радиоактивным полонием. Министр заметил, что два дела перекликаются.

Его российский коллега Сергей Лавров счел обвинения в адрес РФ голословными. По его словам, в Москве «не слышали ни единого факта», а все рассуждения про ответ, «который Россия запомнит навсегда», — «это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики».

Дипломат также назвал неуместными параллели между отравлением Скрипаля и Литвиненко.

— Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована, — сообщил министр, указав, что многие факты, связанные с этой трагедией, «куда-то они замели под ковер».

В Кремле же заметили, что Скрипаль работал на британские спецслужбы, покушение на него произошло на территории этой страны, поэтому «это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более руководства РФ».

Очень ценный агент

Скрипаль был завербован разведкой Великобритании в 1995 году во время службы в армии. Несмотря на отставку в 1999-м, он продолжал сотрудничать с британцами.

По данным ТАСС, Скрипаль до 2003 года работал в управлении делами МИДа России. Кроме того, он был преподавателем Военно-дипломатической академии Минобороны и занимался бизнесом.

— Секретные сведения (…) он добывал через бывших сослуживцев. Своими действиями шпион нанес существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства, — сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

skripal3 Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль в Московском военном окружном суде, 9 августа 2006 года Фото: REUTERS/Kommersant/Yuri Senatorov

По данным следствия, Скрипаль предоставлял информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы, и передавал сведения, касающиеся российских войсковых подразделений, степени их боеготовности. Он получил от английской разведки более $100 тыс.

В декабре 2004 года его арестовали российские спецслужбы. В 2006-м Скрипаля приговорили к 13 годам заключения за госизмену, а также лишили звания и наград. В 2010-м президент Дмитрий Медведев помиловал его вместе с тремя другими осужденными за шпионаж.

В том же году в аэропорту Вены экс-полковника ГРУ, а также ученого Игоря Сутягина, экс-сотрудников Службы внешней разведки и КГБ Александра Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на арестованных в США десятерых человек, подозреваемых в работе на Россию. Среди них была Анна Чапман.

Скрипаль сразу отправился в Великобританию, где ему предоставили убежище. Он поселился в городе Солсбери.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники пишет, что бывший разведчик сотрудничал с западными спецслужбами после того, как покинул Россию в 2010 году. Переданная им информация касалась того, как российские агенты работают на Западе, как проходит процесс вербовки.

По данным The Times, Скрипаль был высокооплачиваемым и особо ценным агентом службы внешней разведки МИ-6. В течение 10 лет он снабжал ее важной информацией, в том числе передал своим кураторам все рабочие телефоны сотрудников ГРУ. Его агентурная кличка была «Немедленный» (Forthwith).

Отравление букетом

Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в Солсбери 4 марта. Следствие установило, что их пытались убить, использовав нервно-паралитическое вещество. Следы субстанции, по данным «Би-би-си», нашли в итальянском ресторане Zizzi, расположенном буквально в трех минутах ходьбы от скамейки, где обнаружили пострадавших. Скрипаль с дочерью там обедали.

Сейчас они находятся в критическом состоянии. Помимо них, серьезно пострадал и прибывший на место происшествия полицейский Ник Бэйли, однако он находится в сознании. Круг подозреваемых еще не определили. Глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд констатировала, что расследование ведется самым тщательным образом. В распоряжении полиции более 240 улик, также удалось установить свыше 200 свидетелей.

skripal4 Полицейские работают на захоронениях супруги и сына Скрипаля Фото: REUTERS/Peter Nicholls

В центре внимания криминалистов, помимо ресторана, дом экс-полковника ГРУ, паб The Bishop's Mill, куда он заходил с Юлией, и место захоронения супруги и сына Скрипаля.

По информации Daily Mail, Скрипаль с дочерью посещали кладбище за несколько часов до того, как их госпитализировали. Мужчина оставил там букет, который к нему домой могли отправить якобы от знакомого, просившего отнести цветы на могилу. Специалисты исследуют букет на предмет следов отравляющего вещества.

Ищи, кому выгодно

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что бывший полковник не представлял никакой опасности для России. Депутат обратил внимание на то, что он понес в России наказание за предательство и его обменяли.

— По законам жанра конфликт исчерпан, — заявил он «РИА Новости».

По мнению парламентария, информация об отравлении Скрипаля — пропагандистская утка.

— Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться, — подчеркнул он.

Профессор кафедры мировой политики Высшей школы экономики Владимир Батюк придерживается схожей точки зрения.

— Совершенно непонятно, зачем российским спецслужбам проводить против него какие-то мероприятия после того, как его обвиняли и выслали из России, — отметил эксперт.

skripal5 Полицейские работают в супермаркете возле скамейки, где был обнаружен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Ветеран советской разведки Михаил Любимов назвал попытки обвинить российскую сторону в причастности к попытке «глупой комедией», поскольку никакого интереса для Москвы он, как и Литвиненко, не представляет.

— В преддверии выборов идет такая дешевка, это даже неприлично выглядит (…). Запустили утку, ведь попачкать нас очень хорошо, — сказал он «Интерфаксу».

Сенатор Андрей Климов охарактеризовал Великобританию как «проклятое место для людей, которые в свое время предавали Россию».

— С точки зрения любой спецслужбы, такого рода вещи придумывать и делать в ходе избирательной кампании в России и в преддверии Чемпионата мира по футболу — просто безумие. А вот для того, чтобы сорвать и то, и другое, или, по крайней мере, изгадить атмосферу, — это самое то. Так что, знаете, принцип древних римлян: ищи, кому выгодно. Выгодно это точно не России, — полагает сенатор, которого цитирует НСН.

Бывший сотрудник британской службы разведки МИ-5 Энни Машон в эфире RT отметила, что сейчас весьма велик соблазн раздуть инцидент с покушением и обвинить во всем Россию.

— Москва не стала бы отдавать этого человека Западу, если бы считала, что он всё еще может нанести стране урон. Так что не похоже, что у России есть сильная мотивация ему навредить, — заявила Машон.