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Тиллерсон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипаля

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом глава Госдепа не представил соответствующих доказательств.

«Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение», — заявил Тиллерсон. Он назвал российскую сторону «безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан».

Госсекретарь уточнил, что позиция Соединенных Штатов совпадает с мнением правительства Великобритании, которое в понедельник озвучила премьер-министр страны Тереза Мэй.

«Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе», — сказал Тиллерсон.

Как ранее писал портал iz.ru, экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери 4 марта. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

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