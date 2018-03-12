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РФС: обвинения в адрес России в отравлении Скрипаля не скажутся на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обвинения в причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прозвучавшие из уст премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, не скажутся на проведении чемпионата мира по футболу. С таким заявлением выступил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

«Совсем недавно они говорили, что спорт вне политики, а сейчас опять лезут. Если откажутся Англия, вслед за ними Польша, Япония, Австралия — слабее от этого ЧМ не станет», — приводит «Интерфакс» слова вице-президента РФС.

Он отметил, что в случае отказа ряда стран от участия в мундиале их места займут другие команды. Более того, Симонян напомнил, что страны, бойкотирующие турнир, могут пропустить следующий чемпионат.

При этом вице-премьер РФС добавил, что следует дождаться официального заявления Федерации футбола Великобритании.

Как писал портал iz.ru, глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастна Россия. По ее словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок» — оно якобы было разработано российской военной разведкой.

В свою очередь, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон отмечал, что Лондону «сложно представить» участие сборной Англии в ЧМ-2018, если в деле об отравлении Скрипаля обнаружится «российский след».

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