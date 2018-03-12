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Экс-глава ФСБ связал покушение на Скрипаля с предстоящими выборами в РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне и развернувшаяся на фоне инцидента антироссийская кампания неслучайно совпали с предстоящими выборами президента России. Такое мнение в понедельник выразил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.

«Странным, а вернее, неслучайным образом произошедшее совпало с важным внутриполитическим событием в России — случилось накануне выборов президента. Совершенно очевидно: в России никто в этом не заинтересован; и я вижу здесь только одного выгодоприобретателя — Великобританию», — отметил Ковалев в комментарии агентству «Интерфакс».

Как ранее писал портал iz.ru, бывший полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим, трое прохожих были госпитализированы. 

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