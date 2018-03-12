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Посол РФ вызван в МИД Великобритании по делу Скрипаля

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Фото: TASS/PA Images/Jonathan Brady
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко вызван в МИД Великобритании для дачи объяснений по инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

О вызове дипломата заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, уточняет радиостанция «Маяк».

Напомним, 4 марта полиция Солсбери объявила о том, что два человека серьезно пострадали рядом с одним из городских торговых центров из-за «взаимодействия с неизвестным опасным веществом». Позже выяснилось, что это были бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

Сергей Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Премьер-министр Великобритании обвинила Россию в причастности к происшествию. По ее словам, Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», которое является российской военной разработкой.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что британские власти должны прежде «разобраться у себя».

Как писал iz.ru, итогом высказанных британским премьер-министром Терезой Мэй обвинений в адрес России может стать взаимный отзыв послов.

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