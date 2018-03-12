Британское правительство обсуждает принятие «закона Магнитского»

Британское правительство заинтересовано в том, чтобы принять так называемую поправку Магнитского к законопроекту об «отмывании» денег, и ведет обсуждение с политическими партиями. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Законопроект «Санкции (нарушение прав человека и коррупция)» внесен депутатом-лейбористом Ианом Остином. Он касается иностранцев, которые не имеют европейских и британских паспортов, а также предполагает введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Внесение законопроекта парламентарии поддержали единогласно, что означает, что он прошел первое чтение. Второе чтение запланировано на июнь 2018 года. Однако британские СМИ ранее сообщили, что власти собираются ускорить принятие поправки.

Тереза Мэй уточнила, что хотела бы обеспечить максимальное взаимопонимание в палате и планирует вести диалог со всеми партиями. Также она отметила, что в рамках реализации закона должны быть приняты все возможные меры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.