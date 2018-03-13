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Британские парламентарии выступили за ограничение деятельности RT

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Фото: TASS/Jaap Arriens
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Несколько парламентариев в Великобритании обратились к правительству с призывом ограничить деятельность телеканала RT, вплоть до отзыва лицензии на вещание в стране.

Предложения прозвучали после выступления британского премьера Терезы Мэй по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй заявила, что российская сторона «с высокой степенью вероятности» причастна к инциденту. При этом парламентарии не стали уточнять, как связано отравление с деятельностью российского СМИ. 

Премьер-министр не дала прямого ответа на обращение, отметив, что вопросы вещания телеканалов находятся в компетенции администрации парламента. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, посол РФ в Лондоне Александр Яковенко вызван в МИД Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери 4 марта. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

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