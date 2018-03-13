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Экс-директор ФСБ: Россия не практикует месть по политическим мотивам

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Россия не практикует убийства и месть по политическим мотивам. С таким заявлением выступил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев, комментируя обвинения в адрес России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«На 100 процентов исключено участие государства в такого рода действиях», — приводит «Интерфакс» слова Ковалева.

По его словам, последнее подобное убийство — Льва Троцкого — произошло в 1940 году. «С тех пор ничего подобного не происходило», — резюмировал депутат.

Как писал портал iz.ru, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери причастна Россия. Он якобы был отравлен веществом под названием «Новичок», которое разработала российская военная разведка.

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