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Мэй и Макрон будут сообща реагировать на «агрессивное поведение» РФ

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Фото: Global Look Press/DEROS ANDERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и французский лидер Эммануэль Макрон договорились сообща реагировать на «агрессивное поведение России» после отравления 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в понедельник вечером заявили в офисе британского премьера.

Мэй проинформировала Макрона о выводах британского правительства в причастности российской стороны к случившемуся. Президент Франции, в свою очередь, осудил отравление и выразил солидарность с позицией британских властей по данному вопросу.

Представители двух стран отметили «агрессивное поведение России» и согласились продолжать действовать совместно с союзниками для решения этой проблемы, подчеркнули в офисе британского премьера.

Как ранее писал портал iz.ru, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери 4 марта. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое.

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