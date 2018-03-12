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Итогом обвинений Мэй в адрес России может стать отзыв послов обеих стран

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Итогом высказанных британским премьер-министром Терезой Мэй обвинений в адрес России о якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать отзыв послов обоих государств или разрыв дипломатических отношений. Об этом заявил сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов.

По его словам, в условиях сложившейся ситуации обе страны могут прибегнуть к отзыву посла. Морозов отметил, что прецедентов подобного политического давления немного, но все они заканчивались разрывом дипломатических отношений, сообщает «РИА Новости».

Также сенатор уточнил, что власти Великобритании должны понимать, что Россия даст жесткий ответ. После того как Лондон сделает свой ход, Москва адекватно, но жестко ответит на этот вызов.

Морозов считает, что своим поведением Тереза Мэй демонстрирует неуважение и пренебрежение международным правом. Следствие не располагает ни доказательствами, ни объяснениями, ни фактическими материалами, свидетельствующими о том, что к делу Скрипаля причастны российские спецслужбы.

Кроме того, Игорь Морозов подчеркнул, что подобное поведение британских властей — шантаж в адрес Москвы, а цель — срыв чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас ситуация напоминает бойкот Великобритании зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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