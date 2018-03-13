Макрон выступил с осуждением покушения на Сергея Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и назвал его недопустимым. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Согласно заявлению представителя, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала Макрона о результатах расследования относительно использования нервно-паралитического газа при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Также Мэй сообщила, что ждет от России разъяснений по данной ситуации.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон заявил, что подобное нападение недопустимо, и напомнил о стремлении Франции бороться против безнаказанного применения химоружия. Также он заявил о солидарности Франции с Великобританией в связи с произошедшими событиями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российское посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту, в которой заявило о непричастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.