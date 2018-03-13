Прямой эфир

Макрон выступил с осуждением покушения на Сергея Скрипаля

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и назвал его недопустимым. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Согласно заявлению представителя, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала Макрона о результатах расследования относительно использования нервно-паралитического газа при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Также Мэй сообщила, что ждет от России разъяснений по данной ситуации.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон заявил, что подобное нападение недопустимо, и напомнил о стремлении Франции бороться против безнаказанного применения химоружия. Также он заявил о солидарности Франции с Великобританией в связи с произошедшими событиями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российское посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту, в которой заявило о непричастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе призвали Лондон не ставить ультиматумов ядерной державе
Посольство РФ просит Британию взвесить последствия возможной кибератаки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017