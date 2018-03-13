В МИДе призвали Лондон не ставить ультиматумов ядерной державе

Не стоит пугать Россию, а тем более ставить ультиматумы ядерной державе, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

По ее мнению, после выступления президента РФ с посланием Федеральному собранию «ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: я даю России 24 часа».

«Это что за разговор вообще в принципе?» — риторически спросила Захарова.

Она напомнила, что речь идет «о Лондоне, который является столицей ядерной державы».

«Кому это они 24 часа дают? На что это они дают 24 часа?» — спросила представитель МИДа в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Ее слова передает «РИА Новости».

«Когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, построили всю свою карьеру на популизме... для них нормально выйти и начать пугать. Пугать не надо», — резюмировала представитель МИД России.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к попытке убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля. Она дала Москве 24 часа на предоставление объяснений, в противном случае пригрозив «более серьезными ответными мерами».

В связи со всей ситуацией Тереза Мэй заявила, что речи о поддержании обычных отношений между Россией и Британией не идет.

Как писал iz.ru, происходящее в британском парламенте по «делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля», в том числе заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России, в Москве назвали сказками и цирковым шоу.