Посольство РФ просит Британию взвесить последствия возможной кибератаки

Посольство России просит британскую сторону подумать о последствиях возможной кибератаки на РФ после заявлений в британском парламенте и СМИ.

Согласно сообщению, заявления СМИ со ссылкой на источники в правительстве, а также заявления ряда депутатов вызывают серьезное беспокойство. Исходя из заявления премьер-министра Терезы Мэй, решение о кибератаке может быть принято на заседании совета национальной безопасности. Российское посольство призывает британскую сторону подумать о последствиях такого решения.

Также в заявлении посольства сообщается, что Россию провокационно и безосновательно обвиняют в причастности к произошедшему в Солсбери, а планы возможной кибератаки уже разрабатываются.

Ранее издание Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщило, что возможность проведения кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем может быть рассмотрена правительством Великобритании.

Ранее портал iz.ru сообщал, что постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин призвал Лондон направить Москве официальный запрос по делу о покушении на бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочь.