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Лондон высылает из страны 23 российских дипломатов

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Фото: Global Look Press/Ben Stevens
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Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов. Они должны покинуть Соединенное Королевство в течение недели.

Это «подорвет базу российской разведки на долгие годы вперед», заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. 

Ранее она обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло 4 марта в городе Солсбери. Лондон расценил инцидент как «силовое нападение со стороны России».

Кремль заявил о непричастности к произошедшему, о чем МИД официально уведомил Лондон. 

Ранее президент России Владимир Путин призвал британские власти сначала «разобраться у себя» по «делу Скрипаля», прежде чем искать «российский след» в этом преступлении. 

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