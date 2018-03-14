Лондон высылает из страны 23 российских дипломатов

Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов. Они должны покинуть Соединенное Королевство в течение недели.

Это «подорвет базу российской разведки на долгие годы вперед», заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Ранее она обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло 4 марта в городе Солсбери. Лондон расценил инцидент как «силовое нападение со стороны России».

Кремль заявил о непричастности к произошедшему, о чем МИД официально уведомил Лондон.

Ранее президент России Владимир Путин призвал британские власти сначала «разобраться у себя» по «делу Скрипаля», прежде чем искать «российский след» в этом преступлении.