НАТО не запустит статью о коллективной обороне из-за «дела Скрипаля»

НАТО не видит оснований для запуска статьи Договора о коллективной обороне из-за «дела Скрипаля».

Как рассказал дипломатический источник в миссии одной из стран альянса, это будет диспропорциональным ответом, который поддержат не все союзники.

Он пояснил, что автоматический запуск так называемой пятой статьи происходит при полноценном вооруженном конфликте, в противном случае страна – член НАТО должна запросить активацию механизмов в Совете альянса.

«Убийство агента разведслужб при невыясненных обстоятельствах нельзя рассматривать как серьезный аргумент для военного ответа альянса, этот шаг никогда не получит поддержки всех государств в Совете НАТО», — приводит слова дипломата ТАСС.

Как писал портал iz.ru, 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солбери в тяжелом состоянии якобы после воздействия нервно-паралитического вещества.

Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к данному инциденту.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления Лондона, посоветовал властям Соединенного Королевства «разобраться у себя» по данному делу, прежде чем искать «российский след».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в на родине за госизмену, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил убежище в Великобритании.