Постпред РФ при ОЗХО призвал Лондон направить Москве запрос по Скрипалю

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин призвал Лондон направить Москве официальный запрос по делу о покушении на бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Перестаньте нагнетать истерию, скорейшим образом официально оформите свою просьбу к нам начать консультации для прояснения ситуации», — заявил дипломат на сессии исполнительного совета ОЗХО.

Шульгин назвал неприемлемым ультиматум британских властей о предоставлении Москвой данных по инциденту с экс-сотрудником ГРУ до среды, 14 марта.

По его словам, если у Лондона «действительно есть серьезные основания подозревать Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия», то они должны задействовать процедуры, предусмотренные соответствующей статьей документа.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва потребует предъявить материальные доказательства якобы обнаружения «российского следа» в данном резонансном деле.

«При этом объяснения британской стороны, что, дескать, у нас всё есть, что наши всемирно известные ученые располагают неопровержимыми данными, но вам ничего не дадим, — в расчет приниматься не будут», — приводит слова Шульгина сайт МИД России.

В ОЗХО, в свою очередь, заявили, что находятся в постоянном контакте с Великобританией и ожидают от властей подробностей о ходе расследования.

На фоне обвинений, которые выдвигают против Москвы, Минпромторг РФ напомнил о полной ликвидации всех запасов химоружия в России, что было зафиксировано международной организацией.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. По ее словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», который является российской разработкой.

В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией обвинения, выдвинутые в отношении Москвы о якобы причастности к попытке убийства экс-сотрудника ГРУ.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее посоветовал властям Соединенного Королевства «разобраться у себя» по данному делу, прежде чем искать «российский след».

Бывший полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта. В тяжелом состоянии их госпитализировали.

Экс-сотрудник ГРУ, осужденный в России за госизмену, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил убежище в Великобритании.