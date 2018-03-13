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Экс-глава ФСБ заявил, что «Новичок» мог храниться в странах бывшего СССР

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Газ «Новичок» мог храниться на территории любой бывшей республики СССР, в том числе и на Украине. Такое заявление сделал бывший глава ФБ, член комитета Государственной думы по безопасности Николай Ковалев.

По его словам, в истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» возможен и украинский след, так как всё это хранилось на территории республик бывшего СССР, сообщает «РИА Новости».

Ранее, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены разработанным в России боевым нервно-паралитическим газом «Новичок».

Как писал портал iz.ru российский сенатор, ветеран службы внешней разведки России (СВР) Игорь Морозов сообщил, что Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила все его запасы.

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