РФ готова к сотрудничеству в Великобританией для расследования дела Скрипаля

Генпрокуратура России готова к сотрудничеству с британскими коллегами в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил «Интерфаксу» первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, отвечая на соответствующий вопрос.

«Генпрокуратура России всегда готова к любому сотрудничеству на нормативно-правовой базе, имеющейся в международных отношениях», — сказал представитель надзорного ведомства.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о причастности России к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британского премьер-министра, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу, назвав обвинения в адрес РФ провокационной информационно-политической кампанией.

На официальный запрос России к Лондону о предоставлении доступа ко всем материалам по делу Скрипаля Великобритания ответила отказом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-сотрудника ГРУ. Он подчеркнул, что пока Лондон не ответит на требование обеспечить доступ к отравляющему веществу, Россия не будет отвечать на ультиматум Великобритании.