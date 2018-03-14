Косачев — о действиях Лондона: «Шерлок Холмс переворачивается в гробу»

Позиция Великобритании по отношению к России основана на огромном желании вернуть себе место ключевого мирового игрока. Грязная игра — фирменный стиль британцев, заявил у себя на странице в Facebook глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна высылает 23 российских дипломатов. Покинуть Соединенное Королевство они должны в течение недели. По мнению Мэй, это «подорвет базу российской разведки на долгие годы вперед». Ранее она обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло 4 марта в городе Солсбери. Лондон расценил инцидент как «силовое нападение со стороны России».

«Великобритания, вытаращив глаза от преисполненности собственным величием, объявляет крестовый поход против России. То ли зашкалили подлость и цинизм высшей власти в бывшей когда-то великой Британии, то ли эту высшую власть разводят как дурака на четыре кулака. Во всей этой истории у меня остается единственный вопрос: Лондон выступает в роли «полезных идиотов» в чужих руках или же кто-то непосредственно в Британии всё это инициировал?

И то и другое малопочетно, однако глупость не так опасна, как злодейство, прикрываемое грубыми обвинениями и ультиматумами в чужой адрес. А ответ будет ясен по дальнейшим «ответным» действиям: ради чего всё затевалось. Если же всё делалось сознательно, чтобы вернуть Лондон на позиции ключевого мирового игрока, использовав внешнеполитическую невнятицу США и смену власти в ФРГ, — то это крайне грязная игра. Что, впрочем, как раз очень похоже на фирменный британский стиль», — написал Косачев.

Британцы объясняют свои действия защитой от российского вторжения. Однако Россия не имеет таких намерений, дабы «известного запаха не спровоцировать», отметил сенатор.

«Ещё раз. Мотива нет. Доказательств нет. Следствие не проводилось. Приговор вынесен. Казнь приведена в исполнение. Шерлок Холмс переворачивается в гробу. Для справки, просто оставлю здесь: британцы в своей истории вторгались почти в 90% стран по всему миру. Анализ истории почти 200 стран показал, что лишь 22 из них не переживали британского вторжения. Мы в Британию не вторгались ни разу. Включая новейшее и самое новейшее время. И не имеем никакого желания это делать и впредь. Дабы известного запаха не спровоцировать», — пишет политик.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит зеркально на высылку российских дипломатов из Великобритании.