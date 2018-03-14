В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Британии

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит зеркально на высылку российских дипломатов из Великобритании.

Сенатор подчеркнул, что «ничего нового по этой теме он не увидел». По его словам, Лондон каждые 10–15 лет выдворяет дипломатов РФ.

При этом Джабаров не уточнил количество сотрудников британских дипмиссий, которые могут быть высланы из России.

«Это должны согласовывать компетентные органы, МИД, но в принципе может быть даже и больше», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломатов. Данное решение Лондон принял в связи с «делом Скрипаля».