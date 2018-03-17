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МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России сообщило о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Все они объявлены персонами нон-грата и в недельный срок должны покинуть территорию РФ.

Кроме того, Россия отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Все процедуры будут осуществляться в соответствии с международно-правовой практикой.

Таким образом, Москва приняла зеркальные меры в ответ на аналогичное решение британских властей.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с попыткой покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Глава кабмина обвинила РФ в причастности к этому инциденту. По словам Мэй, использованное при атаке нервно-паралитическое вещество было российского производства. При этом никаких доказательств британская сторона не представила.

Москва отвергала все обвинения, потребовав организации независимого расследования и допуска к нему РФ.

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