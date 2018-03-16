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Песков заявил о необходимости вразумительных доказательств по «делу Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Россия ждет от Великобритании вразумительных доказательств по делу бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, в отравлении которого обвиняется Россия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, британской стороне рано или поздно придется представить не гипотетические обвинения, а реальные доказательства. Песков заявил, что даже страны, которые солидарны с Британией могут потребовать доказательств.

Пресс-секретарь заявил, что пока режима утвердительных обвинений Великобритания не достигла и отметил, что Россия продолжит следить за ситуацией и анализировать происходящее.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удивлены формулировками типа «по всей видимости», которые применяет Великобритания в обвинениях против России.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического газа класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке более 20 российских дипломатов.

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять зеркальные меры. В ответ глава минобороны Соединенного Королевства грубо посоветовал России «отойти и заткнуться».

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