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Лавров пообещал выслать британских дипломатов

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Москва в ответ на действия Лондона вышлет британских дипломатов в ближайшее время. Об этом сообщил «РИА Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Обязательно», — сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, готова ли Москва к зеркальным мерам. 

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Накануне в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. О том, что Москва намерена ответить симметрично, сообщили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.

Как утверждает Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

При этом Великобритания отказалась предоставить Москве доступ к материалам дела. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ответ на соответствующие просьбы Москва получила лишь отписки.

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к покушению на Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

 

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