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В Госдуме допустили проведение антироссийских акций из-за «дела Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Провокация Великобритании против России, связанная с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, может послужить началом для более крупных антироссийских акций. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Мне кажется, что это прелюдия. Нам надо быть готовыми к более серьезным провокациям не только со стороны Великобритании, но и со стороны США против России, российских граждан, находящихся за пределами страны. Мы пока не знаем конечной цели провокации со Скрипалем, что они могут придумать еще?» — приводит слова Лугового «Интерфакс».

Он отметил, что для проявления провокаций в отношении РФ британские власти могут усилить проверку частных самолетов, прилетающих в Великобританию из России.

Накануне в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов. Москва намерена ответить симметрично на решение Великобритании, заявили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.

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