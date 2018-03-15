СМИ: расследование по «делу Скрипаля» затронуло еще один город в Британии

Расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля затронуло еще один город в Великобритании. Помимо Солсбери, мероприятия ведутся в британском городе Гиллингем, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, утром в среду службы, участвующие в расследовании, оградили в Гиллингеме грузовик, который, предварительно, мог использоваться для эвакуации автомобиля Скрипаля. Жителям города, который находится в 48 км к западу от Солбсери, на время операции власти рекомендовали не выходить из дома.

Отмечается, что во время оперативных действий на одном месте около автобусной остановки стоял грузовик компании Ashley Wood Recovery.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не приведя доказательств о причастности РФ к случившемуся. По мнению британского премьер-министра, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

На официальный запрос России к Лондону о предоставлении доступа ко всем материалам по делу Скрипаля Великобритания ответила отказом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения британского премьера и упрекнул Лондон об отказе от британской стороны получить предоставить Москве ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Спустя сутки Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломата. Москва намерена ответить симметрично на решение Великобритании, заявили «Известиям» два собеседника в российских дипломатических кругах.