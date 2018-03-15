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Россия предложила проект заявления СБ ООН по «делу Скрипаля»

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Фото: TASS/Zuma/Michael Brochstein
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Российская сторона в среду представила проект заявления Совет Безопасности ООН для прессы по инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом на заседании Совета Безопасности заявил постпред РФ Василий Небензя.

«Мы хотим распространить проект заявления для прессы, которое подытоживает наше выступление с акцентом на то, что необходимо задействовать механизмы статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Рассчитываем, что все члены Совета его поддержат», — подчеркнул Небензя во время своего выступления.

Как ранее сообщал портал iz.ru, постоянный представитель РФ при ООН заявил, что использованный для отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля химикат мог быть произведен в Великобритании.

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