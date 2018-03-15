Использованный для отравления Скрипаля химикат мог быть произведен в Британии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля химикат мог быть произведен в Великобритании.

По его словам, наиболее вероятным источником происхождения химиката «Новичок» «являются страны, в которых с конца 1990-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания». «В РФ никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием «Новичок» не проводились», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением Скрипаля, а также призвал Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие. «Это не факультативное, а обязательное требование по конвенции. Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего», — отметил Небензя.

При этом дипломат добавил, что власти Соединенного Королевства не гнушаются никакими методами в кампании по очернению России. «Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами», — сказал Небензя.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое. По данным СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь на данный момент находятся в состоянии комы.



