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Постпред США при ООН обвинил Россию в покушении на Скрипаля

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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США полностью солидарны с позицией Великобритании и считают, что Россия несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение на заседании СБ ООН выразила американский постпред при организации Никки Хейли.

«Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие», — сказала она.

Постпред США заявила о необходимости принять ответные меры в отношении российской стороны за произошедшее.

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту.

Экс-сотрудник ГРУ, осужденный в России за госизмену, был освобожден в 2010 году в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Позднее он получил убежище в Великобритании.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 14 марта британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

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