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Белый дом не готов объявить о мерах против РФ по «делу Скрипаля»

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Фото: TASS/ZUMA/Ting Shen
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Белый дом пока не готов объявить о каких-либо мерах в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Как сообщил телеканалу заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, Вашингтон поддерживает Великобританию в вопросе якобы причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим газом в Солсбери. При этом объявить о каких-либо мерах против Москвы американская сторона пока не готова.

Ранее портал iz.ru сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала действия Великобритании подлой и бессовестной провокацией в преддверии президентских выборов в РФ.

14 марта британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

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