Канада заявила о солидарности с Британией по «делу Скрипаля»

Канада выразила солидарность с Великобританией относительно отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском городе Солсбери. Об этом на сайте правительства заявил министр иностранных дел страны Христи Фриланд.

Согласно заявлению, Канада выразила солидарность с близким союзником. Министр заявил, что осуждает отвратительное использование химического вещества на территории Британии. По словам дипломата, возможная причастность к этому России является серьезным нарушением нормативного правопорядка.

Напомним, ранее Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, которое произошло 4 марта в английском городе Солсбери.

Кремль заявил о непричастности к этому происшествию, о чем МИД официально уведомил Лондон. МИД РФ занял жесткую позицию, назвав все высказанные в адрес России обвинения провокацией.