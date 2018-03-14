Мэй: полный разрыв диалога с РФ не в интересах Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полный разрыв диалога между Москвой и Лондоном не в интересах Соединенного Королевства.

При этом она отметила, что отношения между странами не будут прежними.

Как сообщал портал iz.ru, в среду, 14 марта, глава британского правительства объявила, что Лондон высылает из Королевства 23 российских дипломатов.

Несколькими днями ранее издание The Guardian написало, что серия мер, которые власти Великобритании могут предпринять в связи с «делом Скрипаля», может начаться с высылки дипломатов РФ.