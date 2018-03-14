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Лондон созовет экстренное совещание СБ ООН по «делу Скрипаля»

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Лондон призвал срочно созвать совещание Собвеза ООН в связи с попыткой убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

 

Напомним, 4 марта рядом с одним из торговых центров Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позже выяснилось, что это бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие остаются в больнице в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские профильные ведомства готовы помочь Великобритании в расследовании.

Британская сторона отказалась предоставить России доступ к материалам дела.

МИД РФ занял жесткую позицию, назвав все обвинения провокацией. Кремль заявил о непричастности к этому происшествии, о чем МИД официально уведомил Лондон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин считает, что британские власти должны «разобраться у себя», прежде чем искать «российский след» в этом преступлении. 

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