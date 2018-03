Лондон созовет экстренное совещание СБ ООН по «делу Скрипаля»

Лондон призвал срочно созвать совещание Собвеза ООН в связи с попыткой убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0