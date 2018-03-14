Лондон созовет экстренное совещание СБ ООН по «делу Скрипаля»

Лондон призвал срочно созвать совещание Собвеза ООН в связи с попыткой убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

Напомним, 4 марта рядом с одним из торговых центров Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позже выяснилось, что это бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие остаются в больнице в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, но позже его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к покушению.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские профильные ведомства готовы помочь Великобритании в расследовании.

Британская сторона отказалась предоставить России доступ к материалам дела.

МИД РФ занял жесткую позицию, назвав все обвинения провокацией. Кремль заявил о непричастности к этому происшествии, о чем МИД официально уведомил Лондон.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин считает, что британские власти должны «разобраться у себя», прежде чем искать «российский след» в этом преступлении.