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Лондон может выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Серия мер, которые власти Великобритании могут предпринять в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может начаться с высылки российских дипломатов. 

Как сообщает The Guardian, Лондон также может и заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые они приобрели имущество в Великобритании. 

Не исключено, что более жесткие меры будут предприняты по отношению к россиянам, обвиняемым Лондоном в нарушении прав человека. Также отмечается, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в РФ на предстоящий чемпионат мира по футболу.

Издание допускает, что Лондон может использовать саммит стран Западных Балкан с целью оказания поддержки политическим силам региона для «борьбы с российским влиянием». Кроме того, Великобритания может начать добиваться в НАТО усиления военного присутствия альянса в Прибалтике.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что вывод о «высокой вероятности» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был сделан на основании экспертного мнения. В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отравление Скрипаля беспределом.

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